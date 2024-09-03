Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»

Футболист «Барселоны» Алехандро Бальде поделился мыслями о Килиане Мбаппе.

Звёздный француз перебрался в мадридский «Реал» в качестве свободного агента перед началом текущего сезона. Считалось, что это подписание сделает «сливочных» безоговорочными фаворитами Ла Лиги, однако на старте сезона «Барселона» выглядит убедительнее: после четырёх туров «сине-гранатовые» уже успели оторваться от мадридцев на четыре очка.

«Мбаппе – отличный игрок, но нам нужно сосредоточиться на себе. Мы не должны оглядываться на происходящее в других командах. В футбол играют 11 на 11», – приводит Barca Universal высказывания 20-летнего Бальде.