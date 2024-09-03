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Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»

03 Сентября 2024 • 00:36 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Футболист «Барселоны» Алехандро Бальде поделился мыслями о Килиане Мбаппе.

Звёздный француз перебрался в мадридский «Реал» в качестве свободного агента перед началом текущего сезона. Считалось, что это подписание сделает «сливочных» безоговорочными фаворитами Ла Лиги, однако на старте сезона «Барселона» выглядит убедительнее: после четырёх туров «сине-гранатовые» уже успели оторваться от мадридцев на четыре очка.

«Мбаппе – отличный игрок, но нам нужно сосредоточиться на себе. Мы не должны оглядываться на происходящее в других командах. В футбол играют 11 на 11», – приводит Barca Universal высказывания 20-летнего Бальде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Килиан Мбаппе Алехандро Бальде ещё теги

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