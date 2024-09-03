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Хулиан Альварес рассказал о своей адаптации в «Атлетико»

03 Сентября 2024 • 00:25 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
15.09 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился тем, как осваивается после смены клубной прописки.

В прошлом месяце «матрасники» купили аргентинца у «Манчестер Сити», заплатив 75 млн евро без учёта бонусов. 24-летний форвард успел провести четыре матча за коллектив Диего Симеоне, но пока не отметился результативными действиями.

«Я тренируюсь здесь уже несколько недель, и я постепенно начинаю понимать, чего хочет тренер и что я могу дать команде. Мне помогают с адаптацией.

Разница между Гвардиолой и Симеоне? У каждого тренера свои требования, я стараюсь сделать всё возможное», – сказал в интервью ESPN Альварес.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Хулиан Альварес ещё теги

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