Хулиан Альварес рассказал о своей адаптации в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился тем, как осваивается после смены клубной прописки.

В прошлом месяце «матрасники» купили аргентинца у «Манчестер Сити», заплатив 75 млн евро без учёта бонусов. 24-летний форвард успел провести четыре матча за коллектив Диего Симеоне, но пока не отметился результативными действиями.

«Я тренируюсь здесь уже несколько недель, и я постепенно начинаю понимать, чего хочет тренер и что я могу дать команде. Мне помогают с адаптацией.

Разница между Гвардиолой и Симеоне? У каждого тренера свои требования, я стараюсь сделать всё возможное», – сказал в интервью ESPN Альварес.