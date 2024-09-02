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Бальде высказался о решении своего друга Нико Уильямса не переходить в «Барселону»

02 Сентября 2024 • 23:55 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Алехандро Бальде и Нико Уильямс могли стать одноклубниками минувшим летом, однако вингер «Атлетика» Бильбао решил не переходить в «Барселону».

22-летний чемпион Европы был главной целью «сине-гранатовых» на протяжении долгого времени, но убедить игрока так и не удалось – он остался верен баскскому клубу.

«Нико – мой хороший друг, один из лучших друзей в футболе. Но решение уже принято, его нужно уважать. Я разговариваю с ним почти каждый день, и каждый вправе сам решать, как распоряжаться своей жизнью и карьерой», – передаёт Barca Universal слова Бальде.

В контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописан пункт отступных на сумму в 58 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Алехандро Бальде Нико Уильямс ещё теги

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