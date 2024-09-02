Бальде: «Трудно понимать Флика, когда он говорит по-английски»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о языковом барьере в разговорах с главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

Немецкий наставник возглавил команду перед началом сезона, заменив Хави Эрнандеса. Бальде признался, что временами у него возникают трудности с пониманием английской речи.

«Иногда мне сложно понимать Флика и весь тренерский штаб, когда они говорят по-английски на стадионе, но пока это не вызывало больших проблем. В раздевалке тренер тоже говорит по-английски, но у него есть переводчик, который дублирует речь на испанском», – цитирует Barca Universal 20-летнего футболиста.