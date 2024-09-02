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«Реал» потерял ещё одного игрока из-за травмы

02 Сентября 2024 • 20:33 Комментировать (6)
Франция
...
Италия
06.09 21:45

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил травму в расположении сборной Франции.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, 24-летний хавбек покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

Стоит сказать, что ранее французский защитник «Реала» Ферлан Менди также покинул сборную из-за травмы.

В пятницу, 6 сентября, сборная Франции примет на своем поле сборную Италии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

9 сентября французы примут сборную Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Орельен Тчуамени ещё теги

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Комментарии (6) Все комментарии
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NOBODY
02 Сентября 2024 в 20:35
скорее всего им дали установку "получить травму", чтобы не тратили силы на непонятный турнир
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pol-black
02 Сентября 2024 в 20:37
думаешь - филонят? если выйдут в первых матчах после перерыва, то скорее всего.
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NOBODY
02 Сентября 2024 в 20:55
мне кажется да, но могу и ошибаться конечно....ну просто это не ЕВРО, не ЧМ.....на хрен вообще такие турниры нужны, я хз......хоть футболисты и получают огромные деньги, они не роботы все же......
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Sergey999
02 Сентября 2024 в 21:11
А когда он успел в сборной оксазаться??? Вчера еще с Бетисом играл же
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Bartimeus
02 Сентября 2024 в 20:54
Скоро так все клубы будут делать, так как игрокам только в клубах возможно придется проводить по 60 матчей.
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NOBODY
02 Сентября 2024 в 20:56
неудивительно....вон ЛЧ уже сколько лишних матчей даст....это надо по 3 состава иметь в каждой команде ))) чтобы весь сезон тянуть ))))
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