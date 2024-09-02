«Реал» потерял ещё одного игрока из-за травмы

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил травму в расположении сборной Франции.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, 24-летний хавбек покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

Стоит сказать, что ранее французский защитник «Реала» Ферлан Менди также покинул сборную из-за травмы.

В пятницу, 6 сентября, сборная Франции примет на своем поле сборную Италии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

9 сентября французы примут сборную Бельгии.