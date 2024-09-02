Венгер: «Барселону» Флика можно сравнить только с футболом Гвардиолы»

Известный тренер Арсен Венгер оценил «Барселону». Команда Ханса-Дитера Флика выиграла все четыре прошедших матча нового чемпионата Испании и располагается на вершине турнирной таблицы.

«Барселона» - опасная команда. То, как играет команда Ханса-Дитера Флика, можно сравнить только с футболом Хосепа Гвардиолы», - слова Венгера приведены на Reddit.

Следующий матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Жироны» на поле соперника. Игра стартует в 17:15 по московскому времени.

Отметим, что в настоящий момент Арсен Венгер работает в отделе развития ФИФА.