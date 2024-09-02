Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Венгер: «Барселону» Флика можно сравнить только с футболом Гвардиолы»

02 Сентября 2024 • 18:09 Комментировать

Известный тренер Арсен Венгер оценил «Барселону». Команда Ханса-Дитера Флика выиграла все четыре прошедших матча нового чемпионата Испании и располагается на вершине турнирной таблицы.

«Барселона» - опасная команда. То, как играет команда Ханса-Дитера Флика, можно сравнить только с футболом Хосепа Гвардиолы», - слова Венгера приведены на Reddit.

Следующий матч Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Жироны» на поле соперника. Игра стартует в 17:15 по московскому времени.

Отметим, что в настоящий момент Арсен Венгер работает в отделе развития ФИФА.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Барселона Хосеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
18:09 · Испания. Ла Лига
Венгер: «Барселону» Флика можно сравнить только с футболом Гвардиолы»
17:40 · Испания. Сегунда
Смородская считает Абаскаля жуликом
15:41 · Испания. Ла Лига
Браим Диас рассказал, переживал ли Мбаппе из-за голевой засухи
15:30 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»
14:44 · Испания. Ла Лига
Агент высказался о восстановлении Захаряна
14:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем обратился к фанатам «Реала»
14:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе предупредил соперников 1
14:07 · Испания. Ла Лига
«Это позор»: «Реал» пожаловался на судейство 3
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял полузащитника
13:47 · Испания. Ла Лига
Агент высказался о смене номера Захаряна в «Реал Сосьедаде»
13:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ещё не привык к игре с Винисиусом
13:05 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Бавария» поборются за защитника – известно имя
12:48 · Испания. Ла Лига
Захарян сменил номер в «Реал Сосьедаде»
10:52 · Германия. Бундеслига
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
09:17 · Испания. Ла Лига
Лунин сообщил главе «Реала» Пересу своё решение 1
07:35 · Испания. Ла Лига
Рафинья повторил рекорд Неймара в «Барселоне»
07:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался о Вальверде после победы «Реала»
06:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге
05:17 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
05:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
04:00 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о прерванной безголевой серии: «Я не особо беспокоился» 1
03:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Знаю, что «Реалу» пришлось меняться из-за моего прихода» 1
02:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил на вопрос о своей позиции в «Реале»
02:10 · Испания. Ла Лига
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4 слухи
01:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Роналду в «Реале» 2
Все новости
Рекомендуем