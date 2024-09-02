Браим Диас рассказал, переживал ли Мбаппе из-за голевой засухи

Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас высказался о первых голах Килиана Мбаппе в Ла Лиге.

— Мбаппе сказал мне, что не переживает, ведь рано или поздно он все равно забьет. После этих слов он забил дважды. У нас отличная команда, мы поддерживаем друг друга, — приводит слова Диаса Madrid Xtra.

Напомним, в первых трех матчах нового сезона чемпионата Испании Мбаппе не забивал за «Реал», но в игре четвертого тура оформил дубль в ворота «Бетиса» (2:0).

15 сентября «Реал» встретится в гостях с «Реал Сосьедадом». Начало поединка пятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.