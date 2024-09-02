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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Флик хочет создать атакующую команду»

02 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать
Жирона
...
Барселона
15.09 17:15

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал удачное начало сезона в чемпионате Испании.

— Мы усердно тренировались во время сборов, благодаря чему наша игра стала лучше. Флик сказал, что хочет создать атакующую команду, которая будет уверенно себя чувствовать под давлением, — цитирует Левандовски El Chiringuito TV.

После четырех туров «Барселона» является единоличным лидером в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея на своем счету 12 набранных очков.

В пятом туре подопечные Флика встретятся на выезде с «Жироной». Игра между командами пройдет 15 сентября, начало — в 17:15 по мск.

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