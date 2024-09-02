Агент высказался о восстановлении Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян пропускает стартовый отрезок сезона из-за травмы лодыжки. Российскому футболисту пришлось перенести хирургическое вмешательство. Агент Геннадий Голубин, который работает с Захаряном, высказался на тему восстановления игрока.

«Будем надеяться, что Захарян восстановится в октябре. Арсен так или иначе делает какие-то упражнения, но на этой неделе он начнёт тренироваться в ограниченном режиме», - цитирует Голубина Sport24.

В прошлом сезоне Арсен Захарян поучаствовал в 40 официальных матчах «Реал Сосьедада». В них россиянин записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.