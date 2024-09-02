Беллингем обратился к фанатам «Реала»

Из-за травмы Джуд Беллингем пока не может помочь «Реалу». За воскресным матчем «сливочных» против «Бетиса» в четвёртом туре Ла Лиги английский полузащитник наблюдал с трибун. Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» наградили Беллингема порцией оваций. Футболист опубликовал видео этого момента в социальных сетях.

«Скучаю по всем вам», - написал Беллингем.

Напомним, что «Реал» обыграл «Бетис» на своём поле со счётом 2:0. Оба гола в составе мадридской команды забил нападающий Килиан Мбаппе.

Следующий матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 14 сентября, – в гостях у «Реал Сосьедада».