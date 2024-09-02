Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем обратился к фанатам «Реала»

02 Сентября 2024 • 14:38 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Бетис

Из-за травмы Джуд Беллингем пока не может помочь «Реалу». За воскресным матчем «сливочных» против «Бетиса» в четвёртом туре Ла Лиги английский полузащитник наблюдал с трибун. Фанаты на «Сантьяго Бернабеу» наградили Беллингема порцией оваций. Футболист опубликовал видео этого момента в социальных сетях.

«Скучаю по всем вам», - написал Беллингем.

Напомним, что «Реал» обыграл «Бетис» на своём поле со счётом 2:0. Оба гола в составе мадридской команды забил нападающий Килиан Мбаппе.

Следующий матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 14 сентября, – в гостях у «Реал Сосьедада».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

Новости по матчу

Сегодня, 02 Сентября
14:38
Беллингем обратился к фанатам «Реала»
14:30
Мбаппе предупредил соперников
13:28
Мбаппе ещё не привык к игре с Винисиусом
04:00
Мбаппе – о прерванной безголевой серии: «Я не особо беспокоился» 1
03:18
Мбаппе: «Знаю, что «Реалу» пришлось меняться из-за моего прихода»
02:18
Мбаппе ответил на вопрос о своей позиции в «Реале»
01:40
Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Роналду в «Реале» 2
01:29
Анчелотти: «Нужно отдать должное Винисиусу, позволившему Мбаппе пробить пенальти» 1
01:19
Мбаппе поделился эмоциями после первого гола за «Реал» в Ла Лиге
01:08
Анчелотти высказался о первых голах Мбаппе за «Реал» в Ла Лиге
00:30
Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» 19
01 Сентября
22:00
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 6
20:49
Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч с «Бетисом»
19:29
«Реал» отпугнула цена за 17-летнего аргентинского таланта 1
04:12
Точный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Бетис чемпионата Испании – 1 сентября 2024
31 Августа
20:55
Прогноз на точный счёт матча Реал — Бетис Примеры — 1 сентября 2024
15:22
Анчелотти – о старте «Реала»: «Сезон длинный, мы не беспокоимся» 2
15:16
Анчелотти высказался о Мбаппе и Винисиусе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» повторно потерял очки на островах Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Спортивные новости
Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Леклер стал победителем Гран-при Италии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
14:44 · Испания. Ла Лига
Агент высказался о восстановлении Захаряна
14:38 · Испания. Ла Лига
Беллингем обратился к фанатам «Реала»
14:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе предупредил соперников
14:07 · Испания. Ла Лига
«Это позор»: «Реал» пожаловался на судейство 1
13:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял полузащитника
13:47 · Испания. Ла Лига
Агент высказался о смене номера Захаряна в «Реал Сосьедаде»
13:28 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ещё не привык к игре с Винисиусом
13:05 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Бавария» поборются за защитника – известно имя
12:48 · Испания. Ла Лига
Захарян сменил номер в «Реал Сосьедаде»
10:52 · Германия. Бундеслига
Левандовски поздравил Мюллера с рекордом
09:17 · Испания. Ла Лига
Лунин сообщил главе «Реала» Пересу своё решение 1
07:35 · Испания. Ла Лига
Рафинья повторил рекорд Неймара в «Барселоне»
07:30 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался о Вальверде после победы «Реала»
06:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге
05:17 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе» 1
05:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
04:00 · Испания. Ла Лига
Мбаппе – о прерванной безголевой серии: «Я не особо беспокоился» 1
03:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Знаю, что «Реалу» пришлось меняться из-за моего прихода»
02:18 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил на вопрос о своей позиции в «Реале»
02:10 · Испания. Ла Лига
Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны» 4 слухи
01:40 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Роналду в «Реале» 2
01:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нужно отдать должное Винисиусу, позволившему Мбаппе пробить пенальти» 1
01:19 · Испания. Ла Лига
Мбаппе поделился эмоциями после первого гола за «Реал» в Ла Лиге
01:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о первых голах Мбаппе за «Реал» в Ла Лиге
00:30 · Испания. Ла Лига
Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» 19
Все новости
Рекомендуем