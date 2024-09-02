Мбаппе предупредил соперников

Нападающий Килиан Мбаппе хорошо показал себя в воскресном матче чемпионата Испании против «Бетиса». «Реал» победил со счётом 2:0, а Мбаппе стал автором дубля. Это были первые голы француза в испанской Ла Лиге.

После игры Мбаппе сделал в социальных сетях публикацию. Звёздный футболист предупредил соперников, что останавливаться на достигнутом он не собирается.

«Жажду большего», - написал Мбаппе под подборкой фотографий.

Следующим соперником «Реала» в чемпионате Испании будет «Реал Сосьедад». Команды сыграют в субботу, 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.