«Это позор»: «Реал» пожаловался на судейство

«Реал» продолжает анализировать судейство после матчей Ла Лиги посредством своего клубного канала. Несмотря на победу над «Бетисом» (2:0), у мадридцев возникли претензии к арбитру. Так, «сливочные» остались недовольны неназначением пенальти в моментах с попаданием мяча в руку Льоренте и в эпизоде с Себальосом.

«Хотелось бы, чтобы это была просто некомпетентность, просто плохой судья. Но когда в комнате ВАР есть коллега… Нас не волнует, выиграет команда, сыграет вничью или проиграет. Судейство – это позор. Эта система находится под тенью подозрений. Почему ВАР не вмешивается в эпизоде с двумя пенальти?» - говорится в ролике.