«Реал» потерял полузащитника

Полузащитник «Реала» Дани Себальос угодил в лазарет. В воскресном матче против «Бетиса» футболист получил растяжение связок правой лодыжки третьей степени. Диагноз раскрыла пресс-служба «сливочных».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на восстановление Себальосу понадобится от шести до восьми недель.

Напомним, что «Реал» обыграл на своём поле «Бетис» со счётом 2:0. Оба гола в составе мадридской команды забил нападающий Килиан Мбаппе. Для звёздного француза это были первые голы в испанской Ла Лиге.

Следующий матч «Реал» проведёт 14 сентября – против «Реал Сосьедада».