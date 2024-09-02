Агент высказался о смене номера Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Российский полузащитник Арсен Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде». Если раньше футболист играл под номером 12, то после восстановления от травмы Захарян будет действовать под номером 8. Комментарий на этот счёт дал агент Геннадий Голубин, который представляет Захаряна.

«Арсену дали 8 номер Микеля Мерино. Всё правильно. Это ответ скептикам – тем, кто рассказывал, говорил и думал, что к нему нет доверия или кто-то разочаровался в Захаряне», - цитирует Голубина Sport24.

Напомним, что летом Арсен Захарян перенёс операцию после полученной на тренировке травмы. В «Реал Сосьедаде» ожидают возвращения российского полузащитника в строй во второй половине осени.