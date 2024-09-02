Мбаппе ещё не привык к игре с Винисиусом

Звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался об игре вместе с Винисиусом.

Он подчеркнул, что ему очень повезло с партнером по команде. При этом француз не стал скрывать, что пока ещё до конца не смог привыкнуть к игре за «Реал» и поэтому иногда может неправильно прочитать действие одноклубника.

«Люди говорят обо мне и Вини, это нормально, мы два известных игрока. Теперь я должен учиться у него, его движениям, тому, что ему нравится на поле. Мы все еще узнаем друг друга на поле», - приводит слова футболиста сайт Managing Madrid.

Ранее мы писали о том, что Карло Анчелотти похвалил Винисиуса за то, что тот позволил Килиану пробить пенальти.