Захарян сменил номер в «Реал Сосьедаде»

Игрок сборной России Арсен Захарян взял новый номер в «Реал Сосьедаде». Российский полузащитник будет выступать за испанскую команду под восьмеркой, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Захарян играл за «Реал Сосьедад» в футболке с 12-м номером. Арсен забрал себе номер Микеля Мерино, перешедшего минувшим летом в лондонский «Арсенал».

Арсен пополнил ряды испанского клуба летом прошлого года, перебравшись из московского «Динамо». С того момента российский полузащитник провел 40 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.