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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин сообщил главе «Реала» Пересу своё решение

02 Сентября 2024 • 09:17 Комментировать (1)

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин так и не подписал новый контракт с мадридским «Реалом». Как стало известно журналистам Realmadridexclusivo, глава «сливочных» Флорентино Перес провел встречу с вратарем для обсуждения сделки.

Во время разговора Лунин сообщил Пересу, что намерен полностью отработать действующий контракт, рассчитанный до лета следующего года. После этого украинец намерен сменить команду в статусе свободного агента.

Андрей защищает цвета испанского гранда с лета 2018 года. В прошлом сезоне Лунин помог «Реалу» стать чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Андрей Лунин ещё теги
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