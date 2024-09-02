Лунин сообщил главе «Реала» Пересу своё решение

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин так и не подписал новый контракт с мадридским «Реалом». Как стало известно журналистам Realmadridexclusivo, глава «сливочных» Флорентино Перес провел встречу с вратарем для обсуждения сделки.

Во время разговора Лунин сообщил Пересу, что намерен полностью отработать действующий контракт, рассчитанный до лета следующего года. После этого украинец намерен сменить команду в статусе свободного агента.

Андрей защищает цвета испанского гранда с лета 2018 года. В прошлом сезоне Лунин помог «Реалу» стать чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.