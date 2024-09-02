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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья повторил рекорд Неймара в «Барселоне»

02 Сентября 2024 • 07:35 Комментировать

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья оформил хет-трик в поединке четвертого тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». «Сине-гранатовые» отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0.

Как сообщает Barca Universal, Рафинья повторил рекорд экс-нападающего каталонского клуба Неймара. Эти двое – единственные бразильцы, сумевшие сделать хет-трик и результативный пас в одном поединке за «Барсу» в Ла Лиге в XXI веке.

Подопечные Ханса-Дитера Флика успешно выступают на старте испанского чемпионата. Каталонская команда набрала 12 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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