Мбаппе высказался о Вальверде после победы «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал результативный пас полузащитника Федерико Вальверде во вчерашнем поединке с севильским «Бетисом».

«Вальверде прекрасно играет пяткой. Наступил сентябрь, нам нужно быть сконцентрированными и играть командно», - высказался французский нападающий после окончания встречи.

Напомним, что поединок завершился домашней победой мадридского гранда со счетом 2:0. Оба мяча себе в актив записал Мбаппе. Это первые голы для него в чемпионате Испании. До этого Килиан не забивал три встречи подряд.

Француз перешел в «Реал» из «ПСЖ» минувшим летом.