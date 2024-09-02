Испанский журналист: «Ямаль выиграет «Золотой мяч» до 20 лет, если продолжит в том же духе»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает удивлять футбольный мир своей игрой.

17-летний вундеркинд не уходил с поля без результативных действий ни в одном из четырёх стартовых матчей «сине-гранатовых» в новом розыгрыше Ла Лиги. В недавней встрече с «Вальядолидом», которая завершилась со счётом 7:0, испанец отметился двумя голевыми передачами.

«Если Ямаль продолжит выступать на этом уровне, он выиграет «Золотой мяч» до своего 20-летия – это будет беспрецедентное достижение. Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни, и вы тоже, я уверен. Неважно, за какой клуб вы болеете, стоит признать, что этого игрока коснулась волшебная палочка», – приводит Barca Universal слова журналиста Лаутаро дель Кампо.