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Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»

02 Сентября 2024 • 05:00 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти беспокоится из-за возможных травм игроков в расположении сборных.

В воскресенье «сливочные» обыграли «Бетис» благодаря дублю Килиана Мбаппе (2:0). Свой следующий поединок коллектив Анчелотти проведёт уже 14 сентября, после международной паузы на матчи национальных сборных.

«Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо. Мы рискуем потерять игроков. Надеюсь, обойдётся без травм. Я хочу, чтобы все наши футболисты вернулись в хорошей форме», – заявил итальянский специалист на пресс-конференции после победы во встрече четвёртого тура Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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