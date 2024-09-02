Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти беспокоится из-за возможных травм игроков в расположении сборных.

В воскресенье «сливочные» обыграли «Бетис» благодаря дублю Килиана Мбаппе (2:0). Свой следующий поединок коллектив Анчелотти проведёт уже 14 сентября, после международной паузы на матчи национальных сборных.

«Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо. Мы рискуем потерять игроков. Надеюсь, обойдётся без травм. Я хочу, чтобы все наши футболисты вернулись в хорошей форме», – заявил итальянский специалист на пресс-конференции после победы во встрече четвёртого тура Ла Лиги.