Мбаппе – о прерванной безголевой серии: «Я не особо беспокоился»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что не переживал из-за череды матчей без забитых мячей.

Звёздный француз отличился в дебютной игре за «сливочных», поразив ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА, однако в первых трёх поединках Ла Лиги забить не смог. Серия прервалась в воскресной встрече с «Бетисом» – победу команде Карло Анчелотти принёс дубль Мбаппе (2:0).

«Беспокоился ли я? Не особо. Я забиваю голы всю свою карьеру. Самое главное – хорошая игра команды. Если с этим нет проблем, то голы придут», – приводят испанские СМИ высказывания Мбаппе из послематчевого интервью.