Мбаппе: «Знаю, что «Реалу» пришлось меняться из-за моего прихода»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём влиянии на игру команды.

В воскресенье 25-летний игрок забил свои первые голы за «сливочных» в рамках Ла Лиги – он оформил дубль в поединке с «Бетисом» (2:0). В предыдущих трёх матчах чемпионата французу забить не удалось.

«Я знаю, что после прихода таких игроков, как я, в команде многое меняется, я не сумасшедший. Но уже заметен прогресс по сравнению с первой игрой, не так ли? Я чувствую себя хорошо здесь», – цитирует Madrid Zone звёздного нападающего.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом текущего сезона в качестве свободного агента. До переезда в Испанию футболист семь лет выступал за «ПСЖ».