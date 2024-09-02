Мбаппе ответил на вопрос о своей позиции в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе готов подстраиваться под нужды команды.

Рулевой Карло Анчелотти, как правило, использует француза на острие атаки. Известно, что 25-летняя суперзвезда предпочитает играть слева, где чаще задействуется Винисиус Жуниор.

«Моя позиция? Я могу играть на всех трёх позициях в атаке. Всё зависит от того, что нужно команде. Я способен адаптироваться – важно лишь знать, как правильно двигаться. Я уже делал это в «ПСЖ», – приводит Madrid Zone заявление Мбаппе, оформившего дубль в воскресном матче Ла Лиги против «Бетиса» (2:0).

На счету Килиана Мбаппе в общей сложности три гола в пяти встречах за «Реал».