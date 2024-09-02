Деку предлагал нескольким клубам купить де Йонга у «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку пытался провернуть продажу Френки де Йонга.

«Сине-гранатовые» нуждались в продаже кого-то из дорогостоящего игроков, чтобы избавиться от финансовых ограничений на трансферном рынке. По данным Sport, таким игроком мог стать де Йонг: Деку предлагал кандидатуру нидерландца ряду европейских клубов, однако сам хавбек наотрез отказывался куда-либо уходить.

Интерес к Френки де Йонгу приписывался английскому «Манчестер Юнайтед». 27-летний футболист ещё не появлялся на поле в текущем сезоне – он продолжает восстановление после травмы, полученной в апреле.