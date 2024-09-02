Мбаппе ответил, считает ли себя преемником Роналду в «Реале»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе впервые забил в Ла Лиге.

25-летний новичок «сливочных» стал автором обоих забитых мячей в матче четвёртого тура против «Бетиса» (2:0). До сегодняшнего дня французскому нападающему не удалось отличиться ни разу в трёх встречах чемпионата Испании.

«Криштиану – мой идол, но я не думаю о статусе его преемника и давлении, которое с этим связано. Я хочу быть Килианом, и меня волнует только давление лично на меня и на команду», – передаёт Madrid Zone слова Мбаппе из послематчевого интервью.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.