Анчелотти: «Нужно отдать должное Винисиусу, позволившему Мбаппе пробить пенальти»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил поступок Винисиуса Жуниора.

Бразилец позволил Килиану Мбаппе исполнить пенальти в матче против «Бетиса» (2:0). Француз реализовал одиннадцатиметровый и отпраздновал свой второй гол в поединке.

«Нужно отдать должное Винисиусу – он был бескорыстен и отдал Мбаппе право исполнить пенальти. У них отличные взаимоотношения, что очень меня радует», – поведал в послематчевом интервью испанским СМИ Анчелотти.

До сегодняшнего дня Килиан Мбаппе не мог отличиться в Ла Лиге. На счету форварда не было ни одного результативного действия после трёх туров испанского чемпионата.