Мбаппе поделился эмоциями после первого гола за «Реал» в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе побеседовал с журналистами после матча против «Бетиса» (2:0).

Дубль француза решил судьбу встречи четвёртого тура Ла Лиги. 25-летнему форварду впервые удалось забить в чемпионате Испании – в трёх первых поединках он остался без результативных действий.

«Невероятный момент, просто мечта. Я забил гол на лучшем стадионе мира за самый большой клуб в мире. Болельщики поддерживали меня, даже когда я не забивал, за что я им очень благодарен. Хочу отпраздновать ещё много голов за «Реал», – цитирует Madrid Xtra Килиана Мбаппе, пополнившего ряды «сливочных» этим летом после расставания с «ПСЖ».