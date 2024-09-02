Анчелотти высказался о первых голах Мбаппе за «Реал» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о нападающем Килиане Мбаппе.

Француз оформил дубль в поединке четвёртого тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:0), отличившись на 67-й и 75-й минуте. Первый гол стал для форварда дебютным в рамках испанского чемпионата.

«Гол Мбаппе? Мы не оказывали на него никакого давления, но сегодняшняя игра, несомненно, была для него очень важна», – приводит Madrid Xtra послематчевые высказывания итальянского наставника.

Килиан Мбаппе впервые забил за «Реал» во встрече Суперкубка УЕФА с «Аталантой», однако в трёх первых играх Ла Лиги отличиться не смог.