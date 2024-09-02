Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом»

В последнем матче четвёртого тура Ла Лиги «Реал» принимал «Бетис».

Ромен Перро с левого края прострелил, и Абде Эз подставил голову под летящую сферу, а мяч просвистел рядом с левой девяткой. Винисиус практически на вратарскую прострелил, подставил ногу Килиан Мбаппе, но толком не попал по снаряду, и тот по дуге прямо в руки вратарю прилетел. Снова Винисиус создал момент - с левого края штрафной сместился чуть в центр и пробил, мяч попал в левую стойку и вылетел в поле.

На 67-й минуте Федерико Вальверде пяткой отдал проникающий пас в штрафную «Бетиса», избежал офсайда Мбаппе и, сблизившись с кипером, переиграв его в ближнем бою - 1:0. Вскоре Винисиус упал в чужой штрафной - пенальти. Мбаппе с точки катнул сферу на средней высоте, ближе к правому углу - дубль и 2:0. Эндрик после передачи с правого края на свидание с кипером вышел, но пробил прямо в колено вратарю

У «Реала» восемь очков, столичные футболисты делят второе место. Соперник - аналогично, с конца, набрав только два очка.