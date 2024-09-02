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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом»

02 Сентября 2024 • 00:30 Комментировать (2)
Реал Мадрид
2:0
Бетис
окончен

В последнем матче четвёртого тура Ла Лиги «Реал» принимал «Бетис».

Ромен Перро с левого края прострелил, и Абде Эз подставил голову под летящую сферу, а мяч просвистел рядом с левой девяткой. Винисиус практически на вратарскую прострелил, подставил ногу Килиан Мбаппе, но толком не попал по снаряду, и тот по дуге прямо в руки вратарю прилетел. Снова Винисиус создал момент -  с левого края штрафной сместился чуть в центр и пробил, мяч попал в левую стойку и вылетел в поле.

На 67-й минуте Федерико Вальверде пяткой отдал проникающий пас в штрафную «Бетиса», избежал офсайда Мбаппе и, сблизившись с кипером, переиграв его в ближнем бою - 1:0. Вскоре Винисиус упал в чужой штрафной - пенальти. Мбаппе с точки катнул сферу на средней высоте, ближе к правому углу - дубль и 2:0. Эндрик после передачи с правого края на  свидание с кипером вышел, но пробил прямо в колено вратарю

У «Реала» восемь очков, столичные футболисты делят второе место. Соперник - аналогично, с конца, набрав только два очка.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Бетис
(1:0) Мбаппе Килиан67'  
(2:0) Мбаппе Килиан75'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  65'Милитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди Ферлан 66' (Гарсия Франсиско III ( 66') Вальверде ФедерикоТчуамени ОрельенРодриго 89' (Эндрик II ( 89') Себальос Дани 65' (Диас Браим ( 65') Винисиус Жуниор  59'Мбаппе Килиан 85' (Модрич Лука ( 85')
Запасные: Гонсалес ФранВаскес ЛукасЯкобо РамонЛунин АндрейГюлер Арда
Силва РуиСабали ЮссуфЛьоренте ДиегоНатанПерро РоменРока МаркКарвалью Вилльям 57' (Кардозо Джонни ( 57') Родри Родриго 72' (Диао Ассане ( 72') Форнальс Пабло 83' (Хуанми Мигель ( 83') Эз Абде 83' (Лосада Икер ( 83') Руибаль Айтор 57' (Роке Витор ( 57')
Запасные: Алтимира СерхиРодригес РикардоБельерин ЭкторАдриан Сан-МигельАльказар ЛукасВьейтес ФрансискоАвила Эсекьель
01 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Сентября 2024 в 00:40
Реал пока ооочень далёк от оптимальной формы. Но Мбаппе прибавляет от матча к матчу. Хорош был и Карвахаль.
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Sergey999
02 Сентября 2024 в 00:36
Ну по сравнению с прошлой игрой Реал прям летал) Мбаппе наконец расчехлился, а все опять сделал умничка Браим, Феде топ игрок, Модрич залажал выйдя на замену, Эндрику похоже нужно времени побольше давать. Победа абсолютно по делу. Будем надеяться что фора Барсе закончилась)
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