Деку принял решение по своему будущему в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку определился с планами на будущее.

Недавно в испанских СМИ распространились известия о намерении португальца уйти из каталонского клуба. По данным Mundo Deportivo, эта информация не соответствует действительности. Деку намерен отработать до конца свой контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года. У него нет никакого желания уходить.

Деку занимает пост спортивного директора «сине-гранатовых» с августа прошлого года. Прежде знаменитый экс-полузащитник работал в клубе скаутом.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с четырьмя победами после четырёх туров.