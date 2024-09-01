Спортивный директор «Барселоны» Деку, если верить источнику, рассматривает возможность ухода из клуба.

Португальский функционер разочарован условиями, в которых ему приходится работать, сообщает Diario Sport. По мнению Деку, у «Барселоны» попросту недостаточно денег, чтобы конкурировать с другими топ-клубами в борьбе за востребованных на рынке игроков. В качестве примеров приводятся ситуации с Ардой Гюлером и Лукасом Бергваллом: Деку хотел видеть в «Барселоне» обеих восходящих звёзд, но турок в итоге оказался в мадридском «Реале», а швед – в «Тоттенхэме».

Источник утверждает, что Деку может покинуть свою должность. В каталонском клубе эту информацию поспешили опровергнуть.