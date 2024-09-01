«Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли без моментов и голов

Застрявшие внизу таблицы Ла Лиги «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли в четвёртом туре.

Хозяева предпочитают закрытый футбол, но сегодня они хоть как-то пытались что-то создать впереди. У соперника же последних минут числились нули в графе «Удары по воротам». Лучший момент создал Кристантус Уче, но Петер Гонсалес и Карлес Аленья попали в соперников.

Закономерные 0:0, баски без травмированного Арсена Захаряна набрали четвертое очко, соперник - третье.