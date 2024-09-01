«Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли без моментов и голов

Застрявшие внизу таблицы Ла Лиги «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли в четвёртом туре.
Хозяева предпочитают закрытый футбол, но сегодня они хоть как-то пытались что-то создать впереди. У соперника же последних минут числились нули в графе «Удары по воротам». Лучший момент создал Кристантус Уче, но Петер Гонсалес и Карлес Аленья попали в соперников.
Закономерные 0:0, баски без травмированного Арсена Захаряна набрали четвертое очко, соперник - третье.
Протокол игры
Сория Давид•Иглесиас Хуан• 22'Дьене Даконам•Альдерете Омар•Рико Диего•Милья Луис•Аберден Набиль67' (Арамбарри Мауро (67') •Перес Карлес67' (Аленья Карлес (67') •Chrisantus Uche90' (Сантьяго Хесус (90') •Сола Алекс85' (Патрик Джон (85') •Йылдырым Бертуг78' (Гонсалес Петер (78')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари66' (Оскарссон Орри (66') •Субельдия Игор46' (Джон Мартин Висенте (46') •Пачеко Хон•Арамбуру Хон59' (Хави Лопеc (59') •Кубо Такефуса60' (Бекер Шеральдо (60') •Субименди Мартин•Туррьентес Беньят•Гомес Серхио•Браис Мендес28' (Барренечеа Андер (28') •Умар Садик66' (Муньос Айхен (66') 90'
01 сентября. Стадион "Колизеум".
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