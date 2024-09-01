Фати не был близок к уходу из «Барселоны» – Флик нашёл для него роль

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати входит в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика.

21-летний игрок остался в команде, несмотря на многочисленные слухи. По информации инсайдера Маттео Моретто, испанец был далёк от ухода в летнее трансферное окно, хотя к нему действительно проявляли интерес различные клубы. Флик полностью доверяет форварду и планирует задействовать его в роли «ложной девятки».

Ансу Фати провёл прошлый сезон в аренде в английском «Брайтоне». Старт нынешней кампании футболист пропускает из-за травмы.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.