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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» уверенно обыграла «Севилью»

01 Сентября 2024 • 22:00 Комментировать
Севилья
0:2
Жирона
окончен

«Севилья» с «Жироной», соперники по четвёртому туру Ла Лиги, неважно начали сезон, но каталонцы набирают ход. Вот и сегодня в равной борьбе они победили. Исаак Ромеро Берналь первым упустил момент - с линии штрафной площади пробил в сантиметрах от правой штанги. На 41-й минуте Мигель Гутьеррес слева получил пас на ход и прострелил к воротам, где мяч в сетку переправил в касание Иван Мартин - 0:1. Валентин Барко слева отправил к воротам Чидеру Эджуке, который точно пробил в дальний угол, но арбитры зафиксировали офсайд. Доди Лукебакио справа вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в дальний угол, а вратарь успел выставить руку и мяч отбил.

Во втором тайме Бриан Хиль справа навесил на Абеля Руиса, который головой пробил под перекладину, голкипер отбил мяч на Арно Данджуму, который с лёта с семи метров пробил выше ворот. На 73-й минуте с пенальти за игру рукой Абель Руис аккуратно пробил в правый угол, а кипер прыгнул в другую сторону - 0:2.

«Жирона» набрала семь очков и делит четвертое место, соперник - второе с конца, набрав два балла.

Протокол игры  
Севилья0:2Жирона
  41'Мартин Иван (0:1)
  73'Руис Абель (0:2)
Нюланд ЭрьянКармона Хосе Анхель 82' (Соу Джибрил ( 82') Баде Луак  67'Маркан МаркосБарко ВалентинАгум Люсьен 82' (Идумбо Музамбо Станис ( 82') Самби Локонга Альберт-Мбойо  47'Лукебакио Доди 65' (Фернандес Жерар ( 65') Хуанлу Санчес 65' (Навас Хесус ( 65') Эджуке ЧидераБерналь Исаак Ромеро
Запасные: Фернандес Альваро IIIМонтьель ГонсалоНьянзу ТангиСалас КикеАрболь МатиасГудель НеманьяИхеаначо КелечиПедроса Адриа
Гассанига ПаулоФрансес Алехандро  76' 89' (Порту Кристиан ( 89') Давид ЛопесБлинд ДэйлиГутьеррес МигельЭррера Янхель 46' (Данджума Арно ( 46') Ромеу ОриольМартин Иван 58' (Асприлья Ясер ( 58'  63') Цыганков Виктор 46' (Солис Джон ( 46') Руис АбельХиль Бриан 89' (Мартинес Арнау ( 89')
Запасные: Хуанпе ХуанВан де Бек ДонниМисехой ГабриэльКрейчи Ладислав IIСтуани КристианМиовски БоянЛопес Пау
01 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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