«Жирона» уверенно обыграла «Севилью»

«Севилья» с «Жироной», соперники по четвёртому туру Ла Лиги, неважно начали сезон, но каталонцы набирают ход. Вот и сегодня в равной борьбе они победили. Исаак Ромеро Берналь первым упустил момент - с линии штрафной площади пробил в сантиметрах от правой штанги. На 41-й минуте Мигель Гутьеррес слева получил пас на ход и прострелил к воротам, где мяч в сетку переправил в касание Иван Мартин - 0:1. Валентин Барко слева отправил к воротам Чидеру Эджуке, который точно пробил в дальний угол, но арбитры зафиксировали офсайд. Доди Лукебакио справа вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в дальний угол, а вратарь успел выставить руку и мяч отбил.

Во втором тайме Бриан Хиль справа навесил на Абеля Руиса, который головой пробил под перекладину, голкипер отбил мяч на Арно Данджуму, который с лёта с семи метров пробил выше ворот. На 73-й минуте с пенальти за игру рукой Абель Руис аккуратно пробил в правый угол, а кипер прыгнул в другую сторону - 0:2.

«Жирона» набрала семь очков и делит четвертое место, соперник - второе с конца, набрав два балла.