Мбаппе — в стартовом составе «Реала» на матч с «Бетисом»

Сегодня, 1 сентября, мадридский «Реал» примет у себя дома «Бетис» в рамках четвёртого тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа (вр), Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Начало матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Бетисом» запланировано на 22:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.