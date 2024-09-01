«Осасуна» одолела «Сельту» в голевой перестрелке

«Осасуна» с «Сельтой» бились за очки в матче четвёртого тура Ла Лиги. Хозяева были не так остры, но каждый удар в створ становился голевым.
На 21-й минуте команда из Памплоны повела после попытки Флавьяна Бойомо. На что соперник ответил красивым розыгрышем, который завершил Борха Иглесиас. Автогол Карлоса Домингеса позволил «Осасуне» выиграть первый тайм.
После перерыва перевес хозяев закрепил Абель Бретонес - 3:1. В концовке Альфонсо Гонсалес оставил «Сельту» вдесятером, получив красную карточку, но даже в усеченном составе гости вернули интригу, мяч влетел в сетку от Мойсеса Гомеса.
3:2 в итоге. У «Алавеса» семь очков и четвертое место, у противника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Бойомо Флавьян21'
|29'Иглесиас Борха (1:1)
|(2:1) Домингес Карлос45'
|(3:1) Бретонес Абель62'
|90'Гомес Мойсес (3:2)
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Бойомо Флавьян•Бретонес Абель•Торро Лукас• 66'Орос Аймар88' (Ибаньес Пабло (88') •Монкайола Хон88' (Гомес Мойсес (88') •Гарсия Рубен 74'77' (Бенито Икер (77') •Сарагоса Брайан63' (Пенья Рубен (63') •Будимир Анте77' (Гарсия Рауль (77')
Вильяр Иван•Родригес Хави•Жаилсон Маркес•Домингес Карлос46' (Гонсалес Альфонсо (46') • 86'Мингеса Оскар•Альварес Уго•Пейнадо Франсиско46' (Родригес Дамиан (46') •Илайш Мориба76' (Сотело Хьюго (76') •Аспас Яго•Сведберг Виллиот46' (Старфельт Карл (46') •Иглесиас Борха64' (Дувикас Анастасиос (64')
01 сентября. Стадион "Эль-Садар".
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