Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» одолела «Сельту» в голевой перестрелке

01 Сентября 2024 • 20:21 Комментировать
Осасуна
3:2
Сельта
окончен

«Осасуна» с «Сельтой» бились за очки в матче четвёртого тура Ла Лиги. Хозяева были не так остры, но каждый удар в створ становился голевым.

На 21-й минуте команда из Памплоны повела после попытки Флавьяна Бойомо. На что соперник ответил красивым розыгрышем, который завершил Борха Иглесиас. Автогол Карлоса Домингеса позволил «Осасуне» выиграть первый тайм.

После перерыва перевес хозяев закрепил Абель Бретонес - 3:1. В концовке Альфонсо Гонсалес оставил «Сельту» вдесятером, получив красную карточку, но даже в усеченном составе гости вернули интригу, мяч влетел в сетку от Мойсеса Гомеса.

3:2 в итоге. У «Алавеса» семь очков и четвертое место, у противника на один балл меньше.

Протокол игры  
Осасуна3:2Сельта
(1:0) Бойомо Флавьян21'  
  29'Иглесиас Борха (1:1)
(2:1) Домингес Карлос45'  
(3:1) Бретонес Абель62'  
  90'Гомес Мойсес (3:2)
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроБойомо ФлавьянБретонес АбельТорро Лукас  66'Орос Аймар 88' (Ибаньес Пабло ( 88') Монкайола Хон 88' (Гомес Мойсес ( 88') Гарсия Рубен  74' 77' (Бенито Икер ( 77') Сарагоса Брайан 63' (Пенья Рубен ( 63') Будимир Анте 77' (Гарсия Рауль ( 77')
Запасные: Круз ХуанУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоАрнаис ХосеМартинес Хавьер IIЭррандо Хорхе
Вильяр ИванРодригес ХавиЖаилсон МаркесДомингес Карлос 46' (Гонсалес Альфонсо ( 46'  86') Мингеса ОскарАльварес УгоПейнадо Франсиско 46' (Родригес Дамиан ( 46') Илайш Мориба 76' (Сотело Хьюго ( 76') Аспас ЯгоСведберг Виллиот 46' (Старфельт Карл ( 46') Иглесиас Борха 64' (Дувикас Анастасиос ( 64')
Запасные: Каррейра СерхиоБамба ДжонатанГуаита ВисентеАйду ДжозефДуран ПаблоМанкильо ХавиCesar Fernandez
01 сентября. Стадион "Эль-Садар".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Осасуна

Новости по матчу

Сегодня, 01 Сентября
03:32
Актуальный прогноз и ставка на матч Осасуна – Сельта чемпионата Испании – 1 сентября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Сельта Сельта
3
2
2.24 3.30 3.20
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
2.00 3.40 3.80
Видео
34 мин
Севилья Севилья
Жирона Жирона
0
0
2.28 3.70 2.85
Видео
19 мин
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
3.70 3.05 2.18
Видео
01.09.24 в 22:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бетис Бетис
1.29 5.80 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
20:21 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» одолела «Сельту» в голевой перестрелке
20:15 · Испания. Ла Лига
«Алавес» уверенно обыграл «Лас-Пальмас»
19:38 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Барселоны» верят во Флика 1
19:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» отпугнула цена за 17-летнего аргентинского таланта слухи
16:13 · Испания. Ла Лига
Мэр Парижа призналась, что скучает по Мбаппе
15:18 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Автомобилиста» Да Коста высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
13:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять Ольмо после Нового года 1
12:02 · Испания. Ла Лига
Хуммельса может подписать суперклуб из Испании
11:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» может зимой потерять полузащитника - названо имя
10:00 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» 5
09:41 · Испания. Ла Лига
Стало известно мнение «Реала» о Мбаппе после трёх матчей без голов 4
07:54 · Испания. Ла Лига
Рафинья высказался после победы «Барселоны» 7:0
00:28 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» с «Вильярреалом» набрали по очку в дерби
00:24 · Испания. Ла Лига
В матче с «Леганесом» «Мальорка» добыла первую победу в сезоне
31 Августа
22:22 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» вырвал победу в матче с «Райо Вальекано»
22:19 · Испания. Ла Лига
​Рафинья сделал свой первый хет-трик в Европе
21:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» на 90-й минуте победил в Бильбао
21:35 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 9
20:54 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» одержала самую крупную домашнюю победу за 10 лет 3
20:43 · Испания. Ла Лига
Флик - первый тренер ​«Барселоны» во времён Вальверде, выигравший четыре стартовых матча
20:21 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» одержала свою самую крупную победу за восемь лет
20:01 · Испания. Ла Лига
Ямаль побил рекорд Кркича
19:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:57 · Испания. Ла Лига
Ольмо и Левандовски – в основе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о старте «Реала»: «Сезон длинный, мы не беспокоимся» 2
Все новости
Рекомендуем