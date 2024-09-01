«Осасуна» одолела «Сельту» в голевой перестрелке

«Осасуна» с «Сельтой» бились за очки в матче четвёртого тура Ла Лиги. Хозяева были не так остры, но каждый удар в створ становился голевым.

На 21-й минуте команда из Памплоны повела после попытки Флавьяна Бойомо. На что соперник ответил красивым розыгрышем, который завершил Борха Иглесиас. Автогол Карлоса Домингеса позволил «Осасуне» выиграть первый тайм.

После перерыва перевес хозяев закрепил Абель Бретонес - 3:1. В концовке Альфонсо Гонсалес оставил «Сельту» вдесятером, получив красную карточку, но даже в усеченном составе гости вернули интригу, мяч влетел в сетку от Мойсеса Гомеса.

3:2 в итоге. У «Алавеса» семь очков и четвертое место, у противника на один балл меньше.