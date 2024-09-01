«Алавес» уверенно обыграл «Лас-Пальмас»

В четвёртом туре Ла Лиги «Алавес» принимал «Лас-Пальмас». Несмотря на то, что гости плохо стартовали, именно они контролировали мяч больше 70% времени.

Хозяева быстро повели после меткого удара с лета от Карлоса Висенте. В конце тайма Томас Конечни удвоил счет, но ВАР подсказал судье, что был офсайд. И только на 78-й минуте все стало понятно после дальнего выстрела Антонио Мартинеса - 2:0. На 90-й минуте еще и пенальти в ворота островитян, но Лука Ромеро не попал в створ.

«Алавес» с 7 очками делит четвертое место, соперник - второе место с конца.