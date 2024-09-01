«Алавес» уверенно обыграл «Лас-Пальмас»

В четвёртом туре Ла Лиги «Алавес» принимал «Лас-Пальмас». Несмотря на то, что гости плохо стартовали, именно они контролировали мяч больше 70% времени.
Хозяева быстро повели после меткого удара с лета от Карлоса Висенте. В конце тайма Томас Конечни удвоил счет, но ВАР подсказал судье, что был офсайд. И только на 78-й минуте все стало понятно после дальнего выстрела Антонио Мартинеса - 2:0. На 90-й минуте еще и пенальти в ворота островитян, но Лука Ромеро не попал в створ.
«Алавес» с 7 очками делит четвертое место, соперник - второе место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Висенте Карлос7'
|(2:0) Мартинес Антонио III78'
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Абкар Абделькабир• 83'Седлар Александр•Санчес Мануэль•Висенте Карлос82' (Новоа Уго (82') •Бланко Антонио•Гуриди Хон 32'82' (Ромеро Лука (82') •Конечни Томас 45'64' (Мартин Карлос (64') •Кике Гарсия64' (Мартинес Антонио III (64') •Стоичков Хуан70' (Гевара Андер (70')
Силлессен Яспер•Росада Виктор58' (Рамирес Сандро (58') •Суарес Алехандро•Маккенна Скотт•Мармоль Мика•Мата Хайме58' (Парк Марвин (58') •Муньос Хави•Кампанья Хосе64' (Луаодис Энзо (64') •Родригес Кирьян77' (Кардона Марк (77') •Фустер Мануэль46' (Молейро Альберто (46') •Макбарни Оливер
01 сентября. Стадион "Мендисорроса".
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