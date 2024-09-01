Болельщики «Барселоны» верят во Флика

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик расположил к себе болельщиков команды за счёт удачного старта в Ла Лиге.

Испанская газета Marca провела опрос на тему, правильный ли выбор сделали боссы «Барселоны», пригласив Флика вместо Хави Эрнандеса. Стоит сказать, что большинство болельщиков (79%) положительно оценило назначение немецкого тренера.

После четырех туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав максимальное количество баллов – 12.

В пятом туре Ла Лиги «сине-гранатовые» встретятся на выезде с «Жироной». Игра пройдет 15 сентября.