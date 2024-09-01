Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно был в шорт-листе мадридского «Реала».

Как утверждает журналист Экрем Конур, минувшим летом «Реал» проявлял серьезный интерес к Мастантуоно, однако трансфер 17-летнего хавбека был остановлен из-за высокой суммы отступных, которая прописана в контракте игрока.

Если бы «Реал» принял решение приобрести Мастантуоно, то «сливочным» пришлось бы выложить за него 53,5 млн евро.

В 2024 году полузащитник появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.