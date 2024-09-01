Мэр Парижа призналась, что скучает по Мбаппе

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о том, скучает ли она по выступлениям бывшего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. За французский клуб он выступал на протяжении шести лет.

«Он находится в стране, которая мне дорога, и я продолжаю внимательно следить за его карьерой. Сейчас «ПСЖ» показывает отличные результаты, и это очень хорошо», — приводит слова Идальго Ouest France.

Напомним, что в летнее трансферное окно форвард пополнил ряды мадридского «Реала» на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2029 года.

Мбаппе уже принял участие в четырех игр во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.