Нападающий «Автомобилиста» Да Коста высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Французский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста, который является болельщиком «ПСЖ», высказался о том, что его соотечественник Киллиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале».

Форвард отметил, что этот переход полезен, как для Мбаппе, так и для столичного клуба, ведь команда не должна зависеть от одного игрока, и если не будет одной суперзвезды, то результат может быть лучше.

«Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе — самый известный французский спортсмен», - приводит слова Да Косты «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «Рубина» на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2029 года.