«Барселона» может потерять Ольмо после Нового года

Боссы каталонской «Барселоны» смогли зарегистрировать новичка команды Дани Ольмо только до конца текущего года. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, если «сине-гранатовые» не смогут уладить проблемы с регистрацией новых игроков, то испанский полузащитник будет исключен из заявки команды 1 января.

Ранее стало известно, что «Барса» смогла зарегистрировать Ольмо благодаря освобожденному месту в составе из-за повреждения Андреаса Кристенсена. Дани перешел в каталонский гранд минувшим летом и подписал контракт на шесть лет.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 26-летний игрок провел два матча и забил два гола.