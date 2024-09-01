Хуммельса может подписать суперклуб из Испании

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в оборонительную линию после травмы датского защитника Андреаса Кристенсена. Как сообщает Todofichajes, «сине-гранатовые» готовы рассмотреть кого-то из свободных агентов.

Среди возможных вариантов для каталонского гранда называются три защитника: Матс Хуммельс, Марио Эрмосо и Жоэль Матип. Не исключено, что кто-то из этого трио пополнит ряды команды Ханса-Дитера Флика.

«Барселона» успешно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Испании. Каталонцы набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице. В последнем матче «сине-гранатовые» разгромно обыграли «Вальядолид» со счетом 7:0.