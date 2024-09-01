«Реал» может зимой потерять полузащитника - названо имя

В зимнее трансферное окно из мадридского «Реала» может уйти полузащитник. Речь идет о 28-летнем испанце Дани Себальосе.

Согласно сведениям портала Todofichajes, хавбек хочет получать больше игровой практики, чего в «Реале» ему не могут гарантировать из-за большой конкуренции в средней линии. В связи с этим Себальос задумался о смене клубной прописки. Претендентом на испанца считается другой представитель Ла Лиги – «Севилья». Андалусийцы хотели подписать Дани минувшим летом, однако «сливочные» не отпустили футболиста.

Себальос связан контрактом с «Реалом» до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.