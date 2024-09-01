Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону»

«Приятно, когда такой большой клуб проявляет интерес. Но я давно решил, что хочу находиться в Бильбао. У меня есть огромное желание принести пользу «Атлетику». Мое сердце принадлежит этой команде, хочу играть здесь. Но никто не знает, что может произойти в будущем», - цитирует футболиста Sport.es.