Стало известно мнение «Реала» о Мбаппе после трёх матчей без голов

В мадридском «Реале» не испытывают беспокойства из-за нерезультативной игры новичка Килиана Мбаппе на старте сезона-2024/2025. Об этом информируют журналисты AS.

Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб «сливочных» верят в звездного француза. В «королевском» клубе Мбаппе оказывается максимальная поддержка, его считают важной частью будущего проекта. Тренерский штаб «Реала» считает, что Килиану нужно предоставить некоторое время для полной адаптации в команде.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Мбаппе провел три поединка, не отметившись результативными действиями. Он перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.