Рафинья высказался после победы «Барселоны» 7:0

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас пообщался с журналистами после разгромной победы над «Вальядолидом» со счетом 7:0. В этой встрече бразилец сделал хет-трик.

«Это была одна из моих лучших игр в карьере. Я оформил свой первый хет-трик, очень рад помочь команде одержать победу. Этот сезон важен для меня, хочу быть на высоте. Наша команда всегда стремится забивать много голов», - передает слова Рафиньи газета Marca.

После четырех туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 12 баллов. Подопечные Ханса-Дитера Флика занимают первое место, опережая идущий пятым мадридский «Реал» на семь очков.