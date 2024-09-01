«Валенсия» с «Вильярреалом» набрали по очку в дерби

Начавшая сезон с трёх поражений «Валенсия» в четвёртом туре Ла Лиги играла против «Вильярреала». Спор соседей получился более-менее равным. У хозяев получилась голевая атака на 24-й минуте, навес в штрафную гостей блокировал Папе Гуйе, но Уго Дуро сходу вколотил мяч в сетку. Сразу после перерыва Айосе Перес атаковал, и после рикошета мяч оказался в сетке - 1:1. На 68-й минуте Гуйе подвел «Вильярреал», получив вторую желтую карточку. Вскоре Луис Риоха опасно стрелял и попал в штангу.

«Вильярреал» второй наряду с «Атлетико» (8 очков), а «Валенсия» набрала только первый балл.