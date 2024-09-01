«Валенсия» с «Вильярреалом» набрали по очку в дерби

Начавшая сезон с трёх поражений «Валенсия» в четвёртом туре Ла Лиги играла против «Вильярреала». Спор соседей получился более-менее равным. У хозяев получилась голевая атака на 24-й минуте, навес в штрафную гостей блокировал Папе Гуйе, но Уго Дуро сходу вколотил мяч в сетку. Сразу после перерыва Айосе Перес атаковал, и после рикошета мяч оказался в сетке - 1:1. На 68-й минуте Гуйе подвел «Вильярреал», получив вторую желтую карточку. Вскоре Луис Риоха опасно стрелял и попал в штангу.
«Вильярреал» второй наряду с «Атлетико» (8 очков), а «Валенсия» набрала только первый балл.
Протокол игры
|(1:0) Дуро Уго24'
|45'Перес Айосе (1:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Таррега Сесар•Москера Кристиан•Васкес Хесус70' (Фулкье Димитри (70') •Ногуэроль Диего Лопес•Гильямон Уго 62'69' (Мир Рафа (69') •Пепелу• 51'Риоха Луис82' (Каньос Серхи (82') •Алмейда Андре IV82' (Герра Хавьер (82') •Дуро Уго 39'
Конде Диего•Фемения Кико• 76'Альбиоль Рауль• 83'Коста Логан•Кардона Серхи•Пино Йереми 42'69' (Террац Рамон (69') •Парехо Даниэль46' (Ахомаш Ильяс (46') •Гуйе Папе 50'• 68'Комесанья Санти•Перес Айосе77' (Бернат Хуан (77') •Барри Тьерно
31 августа. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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