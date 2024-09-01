В матче с «Леганесом» «Мальорка» добыла первую победу в сезоне

Не впечатляющие в атаке на старте сезона «Леганес» с «Мальоркой» в ночь на воскресенье снова не радовали болельщиков обилием моментов. На первых минутах Такума Асано головой наносил удар и попал в перекладину, а в самом конце первого тайма гости повели - Ведат Мурики выиграл борьбу в воздухе у Серхио Гонсалеса, а Даниэль Родригес также головой с нескольких метров не мог промахнуться - 0:1.

В итоге у соперников по пять очков, они делят пятое место.