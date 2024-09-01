В матче с «Леганесом» «Мальорка» добыла первую победу в сезоне

Не впечатляющие в атаке на старте сезона «Леганес» с «Мальоркой» в ночь на воскресенье снова не радовали болельщиков обилием моментов. На первых минутах Такума Асано головой наносил удар и попал в перекладину, а в самом конце первого тайма гости повели - Ведат Мурики выиграл борьбу в воздухе у Серхио Гонсалеса, а Даниэль Родригес также головой с нескольких метров не мог промахнуться - 0:1.
В итоге у соперников по пять очков, они делят пятое место.
Протокол игры
|43'Родригес Даниэль I (0:1)
Сориано Хуан•Альтимира Адриа57' (Сиссе Сейдуба (57') •Саэнс Хорхе•Гонсалес Серхио VI•Эрнандес Хави V67' (Де ла Фуэнте Мигель (67') •Тапия Ренато46' (Круз Хуан (46') •Брашанац Дарко•Раба Даниэль46' (Неу Иван (46') • 89'Оскар Родригес57' (Розье Валентен (57') •Мунир Эль-Хаддади46' (Франкеза Энрик (46') •Гарсиа Диего
Грейф Доминик•Маффео Пабло33' (Санчес Антонио (33') •Вальент Мартин•Раильо Антонио•Лато Тони72' (Мохика Хоан (72') •Саму Кошта•Ману Морланес 77'84' (Копете Хосе (84') •Родригес Даниэль I84' (Маскарель Омар (84') • 85'Асано Такума72' (Дардер Серхи (72') •Мурики Ведат•Доменек Марк62' (Наварро Роберто (62') 90'
31 августа. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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